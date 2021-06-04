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В Херсонской области зафиксировано 64 новых случая COVID-19

Киев • УНН

 • 9459 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 64 новых лабораторно подтвержден случаи COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерла 1126 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

В Херсонской области зафиксировано 64 новых случая COVID-19

Цитата

“За последние сутки проведено 728 ПЦР-исследований, 587 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1216 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 64 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 28 мужчин и 36 женщины. Из них 2 детей и 2 медицинских работника”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что состояние больных удовлетворительное: “52 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 12 человек”.

Добавляется, что за сутки умерли пять человек. Все они имели пневмонию и COVID-19.
Также в области 88 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 35 008 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 31 677 человек победили недуг;
— 2205 человек инфицированы COVID-19;
— 1126 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 209 417 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 959 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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