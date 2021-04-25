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В Херсонській області зафіксовано 225 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 225 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 915 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 806 ПЛР-досліджень, 361 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 370 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 225 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 87 чоловіків та 138 жінок. З них 5 дітей та 5 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 197 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 28 осіб.

Зазначається, що за добу померли 6 осіб. Всі мали пневмонію та COVID-19. Проте, за добу зафіксовано 231 одужання.

Всього в області вакцинами Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) та Comirnaty (Pfizer-BioNTech) щеплено 16 026 людей, з яких 6 164 — чоловіки і 9 862 — жінки.

“Тож наразі в області 30 266 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 24 044 людини побороли недуг;
— 5 307 людей інфіковані COVID-19;
— 915 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 017 341 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 42 092 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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