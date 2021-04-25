В Херсонской области зафиксировано 225 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 225 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии скончалось 915 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
Цитата
“За последние сутки проведено 806 ПЦР-исследований, 361 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 370 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 225 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 87 мужчин и 138 женщин. Из них 5 детей и 5 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 197 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 28 человек.
Отмечается, что за сутки умерли 6 человек. Все имели пневмонию и COVID-19. Однако, за сутки зафиксировано 231 выздоровления.
Всего в области вакцинами Oxford / AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech) привито 16 026 человек, из которых 6164 — мужчины и 9862 — женщины.
“Поэтому сейчас в области 30 266 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 24 044 человека побороли недуг;
— 5307 человек инфицированы COVID-19;
— 915 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 017 341 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 42 092 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.