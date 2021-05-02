В Херсонській області зафіксовано 187 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 187 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 957 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 606 ПЛР-досліджень, 201 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 121 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 187 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 75 чоловіків та 112 жінок. З них 10 дітей та 1 медичний працівник”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 151 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 36 осіб.
Зазначається, що за добу померла одна жінка, 64 роки, жителька Нововоронцовського району. Мала пневмонію та COVID-19.
Додається, що за останню добу на Херсонщині щеплення від COVID-19 отримало 50 осіб.
Всього в області вакцинами Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) та Comirnaty (Pfizer-BioNTech) щеплено 23 449 людей, з яких 9 703 — чоловіки і 13 746 — жінки.
“Тож наразі в області 31 480 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 25 091 людина поборола недуг;
— 5432 людини інфіковані COVID-19;
— 957 людей померли”, — йдеться у повідомленні.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 078 086 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 44 436 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.