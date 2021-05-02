В Херсонской области зафиксировано 187 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 187 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии скончалось 957 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
Цитата
“За последние сутки проведено 606 ПЦР-исследований, 201 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 121 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 187 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 75 мужчин и 112 женщин. Из них 10 детей и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 151 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 36 человек.
Отмечается, что за сутки умерла одна женщина, 64 года, жительница Нововоронцовского района. Имела пневмонию и COVID-19.
Добавляется, что за последние сутки на Херсонщине прививки от COVID-19 получило 50 человек.
Всего в области вакцинами Oxford / AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech) привито 23 449 человек, из которых 9 703 — мужчины и 13 746 — женщины.
“Поэтому сейчас в области 31 480 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 25 091 человек поборола недуг;
— 5 432 человека инфицированы COVID-19;
— 957 человек умерли”, — говорится в сообщении.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 078 086 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 436 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.