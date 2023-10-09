В Ізраїлі загинули щонайменше чотири американці - ЗМІ

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Очікується, що кількість загиблих громадян США через військові дії в Ізраїлі зросте.

Раніше в неділю державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що США «працюють понаднормово», щоб перевірити повідомлення про зниклих безвісти та загиблих американців після того, як ХАМАС розпочав безпрецедентну атаку на Ізраїль.

«У нас є повідомлення, що кілька американців були вбиті. Ми працюємо понаднормово, щоб перевірити це. В той самий час є повідомлення про зниклих безвісти американців, і знову ж таки ми працюємо над перевіркою цих повідомлень», — сказав Блінкен.

Ізраїльський міністр зі стратегічних питань Рон Дермер заявив у неділю, що американці є серед «десятків» заручників, які утримуються в Газі.

Тим часом посольство США в Єрусалимі оновило свій план на випадок «будь-якої потенційної евакуації наземним або повітряним шляхом» У суботу посольство видало наказ про «укриття на місці» для свого персоналу.

Додамо

Уряд Ізраїлю попросив у США високоточні бомби та додаткові перехоплювачі для «Залізного купола». Цей запит надійшов після того, як міністр оборони Ллойд Остін пообіцяв, що США нададуть Ізраїлю допомогу в галузі безпеки вже сьогодні.

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