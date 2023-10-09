В Израиле погибли по меньшей мере четыре американца - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. По меньшей мере четверо американцев погибли во время терактов в Израиле вблизи границы с сектором Газа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимного собеседника, пишет УНН.
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Ожидается, что число погибших граждан США в результате военных действий в Израиле возрастет.
Ранее в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США «работают сверхурочно», чтобы проверить сообщения о пропавших без вести и погибших американцах после того, как ХАМАС предпринял беспрецедентную атаку на Израиль.
«У нас есть сообщение, что несколько американцев были убиты. Мы работаем сверхурочно, чтобы проверить это. В то же время есть сообщения о пропавших без вести американцах, и опять же мы работаем над проверкой этих сообщений», — сказал Блинкен.
Ізраильский министр по стратегическим вопросам Рон Дермер заявил в воскресенье, что американцы входят в число «десятков» заложников, содержащихся в Газе.
Тем временем посольство США в Иерусалиме обновило свой план на случай «любой потенциальной эвакуации по суше или по воздуху» в субботу посольство издало приказ об «укрытии на месте» для своего персонала.
Добавим
Правительство Израиля запросило в США высокоточные бомбы и дополнительные перехватчики для «Железного купола». Этот запрос поступил после того, как министр обороны Ллойд Остин пообещал, что США окажут Израилю помощь в области безопасности уже сегодня.
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