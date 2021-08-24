В Ізраїлі розпочалася бустерна вакцинація осіб старше 30 років
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Ізраїлі розпочалася бустерна вакцинація громадян старше 30 років. Третє щеплення дозволили зробити усім, хто отримав друге п’ять місяців тому й не хворів на коронавірус протягом цього періоду. Про це пише пише УНН з посиланням на NEWSru.
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Зазначається, що всім хто перехворів на коронавірус після другого щеплення - необхідно звернутися до лікаря, щоб проконсультуватися перед введенням бустерної дози.
Записуватися в чергу на щеплення пропонують в лікарняній касі.
Доповнення
Станом на ранок вівторка у світі на COVID-19 захворіло вже майже 213,3 млн людей.
Всього у світі COVID-19 інфіковані 213,306,472 людини, з них одужало 190,855,688 осіб. Кількість померлих зросла до 4,453,755.