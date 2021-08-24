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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Израиле началась бустерная вакцинация лиц старше 30 лет

В Израиле началась бустерная вакцинация лиц старше 30 лет

Киев  •  УНН

 • 23485 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Израиле началась бустерная вакцинация граждан старше 30 лет. Третью прививку позволили сделать всем, кто получил вторую пять месяцев назад и не болел коронавирусом в течение этого периода. Об этом пишет пишет УНН со ссылкой на NEWSru.

Детали

Отмечается, что всем, кто переболел коронавирусом после второй прививки - необходимо обратиться к врачу, чтобы проконсультироваться перед введением бустерной дозы.

Записываться в очередь на прививку предлагают в больничной кассе.

Дополнение

По состоянию на утро вторника в мире COVID-19 заболело уже почти 213,3 млн человек.

Всего в мире COVID-19 инфицированны 213,306,472 человека, из них выздоровели 190,855,688 человек. Количество умерших возросло до 4,453,755.

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