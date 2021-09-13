В Ізраїлі повідомили про обстріл з боку сектора Газа "три ночі поспіль"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Ізраїль звинуватив рух ХАМАС в триваючих третій день ракетних обстрілах з боку сектора Газа. Про це йдеться в заяві армійської пресслужби, розміщеному в Twitter, передає УНН.
Цитата
“Терористи в Газі вже три ночі поспіль обстрілюють Ізраїль ракетами, наражаючи на небезпеку життя людей в Газі та Ізраїлі. У відповідь ми нанесли удар по чотирьом об’єктам ХАМАС, які використовувалися для військових навчань, а також по збройової майстерні і по входу в підземний тунель терористів”, — сказано в повідомленні.
Деталі
Крім того, в Армії оборони Ізраїлю заявили про удар по військовому посту ХАМАС і кулеметній точці за допомогою винищувачів. “Наші винищувачі вразили військовий пост ХАМАС і кулемет, який був використаний для обстрілу Ізраїлю”, — повідомили там.
Контекст
11 вересня Армія оборони Ізраїлю заявила про випущені ракети в бік Ізраїлю з території сектора Газа. Тоді ізраїльтяни відповіли ударами по кулеметної точки, складу і військовому комплексу ХАМАС.
На наступний день у відповідь на обстріли з боку сектора Газа було завдано ударів по підземному цеху по виробництву ракет ХАМАС. Крім того, цілями удару стали розташовані під землею склади зброї, навчальний комплекс і тунелі для терористів, додали в армійській прес-службі.