В Ізраїлі повідомили про обстріл з боку сектора Газа "три ночі поспіль"

Цитата

“Терористи в Газі вже три ночі поспіль обстрілюють Ізраїль ракетами, наражаючи на небезпеку життя людей в Газі та Ізраїлі. У відповідь ми нанесли удар по чотирьом об’єктам ХАМАС, які використовувалися для військових навчань, а також по збройової майстерні і по входу в підземний тунель терористів”, — сказано в повідомленні.

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Крім того, в Армії оборони Ізраїлю заявили про удар по військовому посту ХАМАС і кулеметній точці за допомогою винищувачів. “Наші винищувачі вразили військовий пост ХАМАС і кулемет, який був використаний для обстрілу Ізраїлю”, — повідомили там.

Контекст

11 вересня Армія оборони Ізраїлю заявила про випущені ракети в бік Ізраїлю з території сектора Газа. Тоді ізраїльтяни відповіли ударами по кулеметної точки, складу і військовому комплексу ХАМАС.

На наступний день у відповідь на обстріли з боку сектора Газа було завдано ударів по підземному цеху по виробництву ракет ХАМАС. Крім того, цілями удару стали розташовані під землею склади зброї, навчальний комплекс і тунелі для терористів, додали в армійській прес-службі.