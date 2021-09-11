Ізраїль завдав ракетного удару по об'єктах ХАМАСу в Газі

Деталі

Повідомлень про жертви в результаті обстрілу не надходило.

Сирени, що попереджають про наближення ракетного обстрілу, прозвучали в районі кордону Ізраїлю з сектором Газа пізно ввечері в п’ятницю, заявили ізраїльські військові.

Сирени прозвучали всього через декілька годин після того, як поліція затримала двох осіб з групи “Ісламський джихад” Гази, які втекли з ізраїльської в’язниці суворого режиму раніше на цьому тижні.

Рано вранці в суботу газета The Jerusalem Post повідомила, що ще двоє в’язнів-утікачів були схоплені. Їх впізнали як Закарія Зубейді і Махмуд аль-Аріді.

Додамо

Тим часом в п’ятницю вдень і вночі по всьому Західному березі спалахнули напади і заворушення. Спроба ножового нападу сталася у Левових воріт в Старому місті Єрусалиму в п’ятницю вдень. Входи на Храмову гору були закриті.

Повідомлялося про зіткнення між палестинською молоддю і ізраїльськими силами в місті Шуафат. В п’ятницю вдень і ввечері відбулися запеклі зіткнення між палестинцями і силами армії в ряді районів Західного берега, включаючи Хеврон, Бейт-Умар, Калкілію і Бейту. Заворушники кидали каміння і палили шини в знак солідарності з ув’язненими та проти заходів ізраїльської тюремної служби.

Повідомлялося також про сутички між палестинськими повстанцями і солдатами в мечеті Аль-Акса. Десятки демонстрацій пройшли в Хайфі в знак солідарності з ув’язненими, що втекли з в’язниці. Протестуючі розмахували прапорами і скандували націоналістичні заклики.

Доповнення

Зростання насильства є випробуванням крихкого перемир’я, що поклало кінець запеклим бойовим діям в травні між Ізраїлем та сектором Газа.

Більше 250 палестинців, багато хто з яких були мирними жителями і дітьми, і 13 ізраїльтян були вбиті в ході травневого штурму Гази, в ході якого Ізраїль здійснив повітряні атаки на прибережний анклав, в результаті чого бойовики Гази запустили ракети по ізраїльських містах.

Ізраїль тримає Газу в блокаді, жорстко обмежуючи виїзд з території, на якій проживають два мільйони палестинців.