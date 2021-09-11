Израиль нанес ракетный удар по объектам ХАМАС в Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Израильские истребители нанесли удары по объектам ХАМАС в Газе в ответ на ракетные обстрелы Израиля в пятницу вечером. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на официального представителя израильской армии, передает УНН.
Детали
Сообщений о жертвах в результате обстрела не поступало.
Сирены, предупреждающие о приближении ракетного обстрела, прозвучали в районе границы Израиля с сектором Газа поздно вечером в пятницу, заявили израильские военные.
Сирены прозвучали всего через несколько часов после того, как полиция задержала двух человек из группы "Исламский джихад" Газы, сбежавших из израильской тюрьмы строгого режима ранее на этой неделе.
Рано утром в субботу газета The Jerusalem Post сообщила, что еще двое сбежавших были схвачены. Их узнали как Закария Зубейди и Махмуд аль-Ариди.
Добавим
Между тем в пятницу днем и ночью по всему Западному берегу вспыхнули нападения и беспорядки. Попытка ножевого нападения произошла в Львиных ворот в Старом городе Иерусалима в пятницу днем. Входы на Храмовую гору были закрыты.
Сообщалось о столкновениях между палестинской молодежью и израильскими силами в городе Шуафат. В пятницу днем и вечером произошли ожесточенные столкновения между палестинцами и силами армии в ряде районов Западного берега, включая Хеврон, Бейт-Умар, Калкилию и Бейтс. Зачинщики бросали камни и жгли шины в знак солидарности с заключенными и против мер израильской тюремной службы.
Сообщалось также о столкновениях между палестинскими повстанцами и солдатами в мечети Аль-Акса. Десятки демонстраций прошли в Хайфе в знак солидарности с заключенными, сбежавших из тюрьмы. Протестующие размахивали флагами и скандировали националистические призывы.
Дополнение
Рост насилия является испытанием хрупкого перемирия, положившего конец ожесточенным боевым действиям в мае между Израилем и сектором Газа.
Более 250 палестинцев, многие из которых были мирными жителями и детьми, и 13 израильтян были убиты в ходе майского штурма Газы, в ходе которого Израиль совершил воздушные атаки на прибрежный анклав, в результате чего боевики Газы запустили ракеты по израильским городам.
Израиль держит Газу в блокаде, жестко ограничивая выезд с территории, на которой проживают два миллиона палестинцев.