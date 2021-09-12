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Ізраїль завдав удару по підземним об'єктам ХАМАС

Ізраїль завдав удару по підземним об'єктам ХАМАС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Армія Ізраїлю завдала удару по військовим об'єктам палестинського руху ХАМАС, розташованих під землею, повідомили збройні сили країни в Twitter, передає УНН.

Деталі

Як заявила Армія оборони країни, терористи з Сектора Газа продовжують атакувати жителів Ізраїлю за допомогою організації безладу на кордоні, запуску ракет і повітряних куль з вибухівкою.

Цитата

“У відповідь на ракетний обстріл цього вечора ми нанесли удар по підземному цеху по виробництву ракет ХАМАС”, — сказано в повідомленні збройних сил Ізраїлю.

Доповнення

Крім того, цілями удару стали розташовані під землею склади зброї, навчальний комплекс і тунелі для терористів, додали у відомстві.

Контекст

Незадовго до оголошення про удар у відповідь 12 вересня збройні сили Ізраїлю повідомили, що з території Сектора Газа випущена ракета, націлена на південь країни. “Система ППО „Залізний купол“ перехопила її в повітрі”, — повідомлялося у відомстві.

Напередодні Ізраїль вже оголошував про відповідні удари слідом за атаками з території Сектора Газа. Тоді збройні сили країни обстріляли склад, кулеметні точки і військовий комплекс руху ХАМАС, уточнили в відомстві.

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