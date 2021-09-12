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Израиль нанес удар по подземным объектам ХАМАС

Израиль нанес удар по подземным объектам ХАМАС

Киев  •  УНН

 • 18990 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Армия Израиля нанесла удар по военным объектам палестинского движения ХАМАС, расположенных под землей, сообщили вооруженные силы страны в Twitter, передает УНН.

Детали

Как заявила Армия обороны страны, террористы из сектора Газа продолжают атаковать жителей Израиля посредством организации беспорядков на границе, запуска ракет и воздушных шаров с взрывчаткой.

Цитата

“В ответ на ракетный обстрел в этот вечер мы нанесли удар по подземному цеха по производству ракет ХАМАС”, — говорится в сообщении вооруженных сил Израиля.

Дополнение

Кроме того, целями удара стали расположены под землей склады оружия, учебный комплекс и тоннели для террористов, добавили в ведомстве.

Контекст

Незадолго до объявления о удар 12 сентября вооруженные силы Израиля сообщили, что с территории Сектора Газа выпущена ракета, нацеленная на юг страны. “Система ПВО „Железный купол“ перехватила ее в воздухе”, — сообщалось в ведомстве.

Накануне Израиль уже объявлял о ответные удары вслед за атаками с территории Сектора Газа. Тогда вооруженные силы страны обстреляли состав, пулеметные точки и военный комплекс движения ХАМАС, уточнили в ведомстве.

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