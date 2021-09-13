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В Израиле сообщили об обстреле со стороны сектора Газа "три ночи подряд"

В Израиле сообщили об обстреле со стороны сектора Газа "три ночи подряд"

Киев  •  УНН

 • 20183 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Израиль обвинил движение ХАМАС в продолжающихся третий день ракетных обстрелах со стороны сектора Газа. Об этом говорится в заявлении армейской прессслужбы, размещенном в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Террористы в Газе уже три ночи подряд обстреливают Израиль ракетами, подвергая опасности жизни людей в Газе и Израиле. В ответ мы нанесли удар по четырем объектам ХАМАС, которые использовались для военных учений, а также по оружейной мастерской и по входу в подземный туннель террористов”, — говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, в Армии обороны Израиля заявили о поражении военного поста ХАМАС и пулеметной точки с помощью истребителей. “Наши истребители поразили военный пост ХАМАС и пулемет, который был использован для обстрела Израиля”, — сообщили там.

Контекст

11 сентября Армия обороны Израиля заявила о выпущенных ракеты в сторону Израиля с территории сектора Газа. Тогда израильтяне ответили ударами по пулеметной точки, состава и военному комплексу ХАМАС.

На следующий день в ответ на обстрел со стороны сектора Газа было нанесено ударов по подземному цеха по производству ракет ХАМАС. Кроме того, целями удара стали расположенные под землей склады оружия, учебный комплекс и тоннели для террористов, добавили в армейской пресс-службе.

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