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В Італії через коронавірус скасували прем’єру оперного сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Міланська опера “Ла Скала” скасувала прем’єрний спектакль, яким 7 грудня мав відкритися новий театральний сезон, через COVID-19 серед музикантів і членів хору, пише “Голос Америки”, передає УНН.

Зазначається, що тиждень тому “Ла Скала” повідомила, що оркестр був відправлений на карантин в повному складі, після того, як тести на коронавірус у дев’яти музикантів виявилися позитивними.

Раніше на карантин був відправлений хор, в якому заразилися 18 співаків.

Як повідомляв УНН, в Австрії та Італії через коронавірус ввели комендантську годину. Карантинні обмеження через коронавірус наразі діють в багатьох країнах Європи.

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