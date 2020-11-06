В Італії через коронавірус скасували прем’єру оперного сезону

Зазначається, що тиждень тому “Ла Скала” повідомила, що оркестр був відправлений на карантин в повному складі, після того, як тести на коронавірус у дев’яти музикантів виявилися позитивними.

Раніше на карантин був відправлений хор, в якому заразилися 18 співаків.

Як повідомляв УНН, в Австрії та Італії через коронавірус ввели комендантську годину. Карантинні обмеження через коронавірус наразі діють в багатьох країнах Європи.