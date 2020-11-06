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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 35728 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99980 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103162 просмотра

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В Италии из-за коронавируса отменили премьеру оперного сезона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Миланская опера “Ла Скала” отменила премьерный спектакль, которым 7 декабря должен был открыться новый театральный сезон, из-за COVID-19 среди музыкантов и членов хора, пишет “Голос Америки”, передает УНН.

Отмечается, что неделю назад “Ла Скала” сообщила, что оркестр был отправлен на карантин в полном составе, после того, как тесты на коронавирус у девяти музыкантов оказались положительными.

Ранее на карантин был отправлен хор, в котором заразились 18 певцов.

Как сообщал УНН, в Австрии и Италии из-за коронавируса ввели комендантский час. Карантинные ограничения из-за коронавируса сейчас действуют во многих странах Европы.

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