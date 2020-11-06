В Италии из-за коронавируса отменили премьеру оперного сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Миланская опера “Ла Скала” отменила премьерный спектакль, которым 7 декабря должен был открыться новый театральный сезон, из-за COVID-19 среди музыкантов и членов хора, пишет “Голос Америки”, передает УНН.
Отмечается, что неделю назад “Ла Скала” сообщила, что оркестр был отправлен на карантин в полном составе, после того, как тесты на коронавирус у девяти музыкантов оказались положительными.
Ранее на карантин был отправлен хор, в котором заразились 18 певцов.
Как сообщал УНН, в Австрии и Италии из-за коронавируса ввели комендантский час. Карантинные ограничения из-за коронавируса сейчас действуют во многих странах Европы.