В Італії бум записів на вакцинацію після оголошення COVID-паспорта обов'язковим

Деталі

За попередніми даними, кількість людей, що записуються на прийом, з того дня збільшилася більш ніж удвічі в північно-східному регіоні Венето, а в Тоскані - майже втричі.

У найбільшому регіоні Італії Ломбардія кількість записів за добу підскочила до більш ніж 17 тисяч у четвер проти 9 500 днем ​​раніше. Дані за п'ятницю були доступні не відразу.

В інших місцях у центрах вакцинації, де більше не було необхідності в бронюванні, був потік людей, що не спадав.

Доповнення

З 15 жовтня будь-який працівник, який не пред'явив доказів вакцинації, негативного результату тесту на COVID або недавнього одужання від коронавірусу, буде автоматично відсторонений від роботи без оплати.

Людям, які ігнорують наказ, загрожує штраф від 600 до 1500 євро (від 705 до 1175 доларів). Фірми, які не впевнені, що їх співробітники дотримуються правил, будуть оштрафовані на суму від 400 до 1000 євро.

Італія займає друге місце за кількістю смертей від COVID-19 в Європі після Великої Британії: з моменту виникнення пандемії на початку 2020 року від цієї хвороби померло понад 130 200 осіб.

Близько 74% її 60-мільйонного населення зробили хоча б одне щеплення від COVID-19, а 68,6% були повністю вакциновані, що в цілому відповідає показникам більшості інших країн ЄС.