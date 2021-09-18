В Италии бум записей на вакцинацию после объявления COVID-паспорта обязательным

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В пятницу в Италии резко выросло количество записей на вакцинацию от COVID-19 после того, как правительство сделало прививки обязательными для всех работников в рамках одних из самых суровых мер по борьбе с коронавирусом, принятых в мире, пишет УНН со ссылкой на Reuters.