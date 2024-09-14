В Італії з'явилися плакати "росія нам не ворог"
Київ • УНН
На білбордах по всій Італії розміщено сотні плакатів із гаслом "росія нам не ворог". Посольство України висловило стурбованість, а влада Риму наказала видалити плакати, реакція в інших регіонах різна.
В Італії з’явилися суперечливі плакати з гаслом "росія нам не ворог". Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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На білбордах по всій Італії з’явилося сотні плакатів із гаслом "росія нам не ворог" та зображенням рукостискання в кольорах італійського та російського прапорів. Деякі плакати, що з’явилися цього тижня в Римі, також містять слова: "Достатньо грошей на зброю для України та Ізраїлю. Ми хочемо миру. Ми відкидаємо війну".
Посольство України в Римі висловило своє невдоволення, заявивши, що "глибоко стурбоване зухвалістю російської пропаганди у Вічному місті" і закликало міську владу переглянути дозвіл на такі плакати.
В Римі плакати викликали обурення міської влади, яка наказала видалити їх з рекламних щитів. Реакція на плакати в інших регіонах Італії була різною: в деяких місцях їх зняли, в інших дозволили залишатися до закінчення терміну оплати.
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