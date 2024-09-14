В Италии появились плакаты «россия нам не враг»

В Италии появились противоречивые плакаты с лозунгом "россия нам не враг". Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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На билбордах по всей Италии появилось сотни плакатов с лозунгом "россия нам не враг" и изображением рукопожатия в цветах итальянского и российского флагов. Некоторые плакаты, появившиеся на этой неделе в Риме, также содержат слова: "Достаточно денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну".

Посольство Украины в Риме выразило свое недовольство, заявив, что "глубоко обеспокоено дерзостью российской пропаганды в Вечном городе" и призвало городские власти пересмотреть разрешение на такие плакаты.

В Риме плакаты вызвали возмущение городских властей, которые приказали удалить их с рекламных щитов. Реакция на плакаты в других регионах Италии была разной: в некоторых местах их сняли, в других разрешили оставаться до окончания срока оплаты.

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