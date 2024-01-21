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В Італії скасували показ фільму з пропагандою росії про війну в Україні

В Італії скасували показ фільму з пропагандою росії про війну в Україні

Київ • УНН

 • 43845 перегляди

В італійському місті Вітербо скасували показ російського пропагандистського фільму про війну в Україні після того, як місцеві ЗМІ розкритикували його за брехню.

В італійському містечку Вітербо скасували показ фільму "Свидетель" з пропагандою росії про війну в Україні. Про це повідомляє місцеве видання Tusciaweb, пише УНН

Деталі 

Кореспондент Андреа Лучіді у соцмережі  Х повідомляв, що показ  фільму під назвою "Свидетель" було заплановано 18 лютого в італійському місті Вітербо. Показати стрічку планували в у місцевому кінотеатрі Сан Леонардо.

Після цього у місцевих виданнях почали критикували цей фільм, сповнений брехні та пропаганди про війну в Україні. 

Сьогодні адміністрація театру опублікувала заяву щодо скасування показу стрічки.  

Ми хочемо підкреслити, що театр "Сан Леонардо", отримавши таку пропозицію, вважав за доцільне не проводити показ, усвідомлюючи, що фільм може бути суперечливим для багатьох глядачів

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо 

9 січня речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про нібито "розквіт" Маріуполя під російською окупацією. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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