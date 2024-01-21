В Италии отменили показ фильма с пропагандой россии о войне в Украине

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  172520 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  219664 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  190469 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  185434 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  192266 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  183316 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  178241 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  166774 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  162827 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162493 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Италии отменили показ фильма с пропагандой россии о войне в Украине

В Италии отменили показ фильма с пропагандой россии о войне в Украине

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 19:00  •  11379 просмотра

Read in English

В итальянском городе Витербо отменили показ российского пропагандистского фильма о войне в Украине после того, как местные СМИ раскритиковали его за ложь.

В итальянском городке Витербо отменили показ фильма "Свидетель" с пропагандой россии о войне в Украине. Об этом сообщает местное издание Tusciaweb, пишет УНН

Детали 

Корреспондент Андреа Лучиди в соцсети  Х сообщал, что показ  фильма под названием "Свидетель" был запланирован 18 февраля в итальянском городе Витербо. Показать ленту планировали в в местном кинотеатре Сан Леонардо.

После этого в местных изданиях начали критиковать этот фильм, полный лжи и пропаганды о войне в Украине. 

Сегодня администрация театра опубликовала заявление об отмене показа ленты.  

Мы хотим подчеркнуть, что театр "Сан Леонардо", получив такое предложение, посчитал целесообразным не проводить показ, осознавая, что фильм может быть противоречивым для многих зрителей

- говорится в сообщении.

Напомним 

9 января спикер МИД Олег Николенко сообщил, что мэрия итальянского города Модена отозвала разрешение на проведение пропагандистской выставки о якобы "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
В Італії скасували показ фільму з пропагандою росії про війну в Україні
Italy canceled the screening of a movie with Russian propaganda about the war in Ukraine
Новости по теме

В Италии отменили показ фильма с пропагандой россии о войне в Украине

В итальянском городе Витербо отменили показ российского пропагандистского фильма о войне в Украине после того, как местные СМИ раскритиковали его за ложь.

Политика •   •  11379 просмотра
В Италии отменили показ фильма с пропагандой россии о войне в Украине

российские войска обстреливают Херсон - МВА

В Херсоне слышны взрывы, по сообщениям, российские войска обстреливают город с оккупированного левого берега.

Война •   •  14412 просмотра
российские войска обстреливают Херсон - МВА

Атакованный беспилотниками СБУ российский нефтяной терминал остановил работу - источники

Атака беспилотников СБУ привела к остановке российского нефтяного терминала в ленинградской области, нанеся значительный материальный ущерб россии.

Война •   •  14934 просмотра
Атакованный беспилотниками СБУ российский нефтяной терминал остановил работу - источники

В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни

В столице состоялся марш в честь Героев Небесной Сотни - активистов, погибших во время Революции Достоинства.

Общество •   •  13385 просмотра
В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни

Европа должна предоставить больше финансирования Украине - министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призывает Европу увеличить финансирование Украины после того, как Великобритания выделила 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и заключила соглашение о безопасности.

Политика •   •  16807 просмотра
Европа должна предоставить больше финансирования Украине - министр обороны Британии

Партизаны зафиксировали переброску техники рф через железную дорогу в Евпатории

Партизаны во временно оккупированной Евпатории зафиксировали переброску различной российской военной техники, в том числе танков. Среди техники также есть ремонтные и эвакуационные машины.

Война •   •  20939 просмотра
Партизаны зафиксировали переброску техники рф через железную дорогу в Евпатории

россияне пробовали атаковать на нескольких направлениях: ситуация на фронте от Генштаба

Противник нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов. Украинские войска отбили многочисленные атаки и нанесли удары по 9 местам сосредоточения противника.

Война •   •  22576 просмотра
россияне пробовали атаковать на нескольких направлениях: ситуация на фронте от Генштаба

Армия рф ударила по Красногоровке на Донетчине: есть погибший и раненый

Российские войска атаковали Красногоровку в Донецкой области, в результате чего один человек погиб и один был ранен.

Война •   •  22218 просмотра
Армия рф ударила по Красногоровке на Донетчине: есть погибший и раненый

Враг 10 раз атаковал Никопольщину за сутки: повреждены пятиэтажки, газопровод и ЛЭП

Российские войска атаковали Никопольщину Днепропетровской области, применив тяжелую артиллерию и беспилотники, нанеся значительные разрушения. Сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  21277 просмотра
Враг 10 раз атаковал Никопольщину за сутки: повреждены пятиэтажки, газопровод и ЛЭП

россияне увеличили количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море

российская армия увеличила количество носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном море до двух.

Война •   •  22445 просмотра
россияне увеличили количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море