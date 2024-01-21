В Италии отменили показ фильма с пропагандой россии о войне в Украине

В итальянском городке Витербо отменили показ фильма "Свидетель" с пропагандой россии о войне в Украине. Об этом сообщает местное издание Tusciaweb, пишет УНН.

Детали

Корреспондент Андреа Лучиди в соцсети Х сообщал, что показ фильма под названием "Свидетель" был запланирован 18 февраля в итальянском городе Витербо. Показать ленту планировали в в местном кинотеатре Сан Леонардо.

После этого в местных изданиях начали критиковать этот фильм, полный лжи и пропаганды о войне в Украине.

Сегодня администрация театра опубликовала заявление об отмене показа ленты.

Мы хотим подчеркнуть, что театр "Сан Леонардо", получив такое предложение, посчитал целесообразным не проводить показ, осознавая, что фильм может быть противоречивым для многих зрителей - говорится в сообщении.

Напомним

9 января спикер МИД Олег Николенко сообщил, что мэрия итальянского города Модена отозвала разрешение на проведение пропагандистской выставки о якобы "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией.