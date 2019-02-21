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В іспанському ресторані високої кухні жінка отруїлася грибами і померла

В іспанському ресторані високої кухні жінка отруїлася грибами і померла

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. В одному з ресторанів із зіркою Мішлен, який знаходиться в іспанській Валенсії, відвідувачка отруїлася стравою з грибами і померла. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Daily Mail.

Повідомляється, що жінка відзначала в ресторані "RiFF" у Валенсії день народження чоловіка разом з усією родиною. Повернувшись додому із закладу, вона погано себе відчула і померла на наступний ранок.

Попередньо, вона отруїлася стравою з грибами. Йдеться про зморшки їстівні, також відомі як "справжні зморшки", які містять токсин гідразин, тому потребують правильного приготуванняі.

Крім того, в той вечір схожі ознаки отруєння проявилися ще у 11 відвідувачів ресторану, в тому числі у 46-річного чоловіка і 10-річного сина загиблої. Зараз ресторан закритий у зв'язку з розслідуванням нещасного випадку.

За даними видання, поліція розглядає кілька причин того, що сталося - гриби могли приготувати неправильно або подати замість них інші зморшки, які залишаються отруйними після термічної обробки.

Також жінка могла померти від задухи, захлинувшись блювотою, тому обставини смерті ще з'ясовуються. Доля ресторану і його кухарів буде відома тільки після розтину.

Відзначається, що RiFF відкрився в 2001 році і заробив свою першу зірку Мішлен в 2009 році.

Шеф-кухар ресторану RiFF Бернд Кнеллер приніс родині покійної найглибші співчуття і сказав, що вирішив закрити ресторан.

Нагадаємо, в Україні дві людини за тиждень отруїлися грибами.

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