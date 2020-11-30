В Ірландії випустили віскі для пташок

Виробник віскі, який у перекладі має назву "малинівка", вирішив підтримати маленьких пташок. Бренд запустив лімітовану серію пляшок віскі у металевих футлярах, які можна використовувати як годівниці для пташок.

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Крім того, з кожної пляшки, яка коштує 70 фунтів стерлінгів, 20 підуть на захист і підтримку пташок. Всього планують випустити дві тисячі пляшок, але продаватимуть виключно за передзамовленням і не більше однієї – в одні руки.

Нагадаємо, УНН підготував добірку найяскравіших алкогольних Instagram-аккаунтів, які містять багато корисних порад, найцікавіших алкогольних новин і простих рецептів оригінальних коктейлів.

Як писав УНН раніше, в ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").