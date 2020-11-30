В Ирландии выпустили виски для птиц
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Известный ирландский производитель виски "Redbreast" выпустил лимитированную серию выдержанного виски, который пригодится для помощи птицам-малиновкам. Об этом сообщили на сайте компании, передает УНН.
Производитель виски, который в переводе называется "малиновка", решил поддержать маленьких птичек. Бренд запустил лимитированную серию бутылок виски в металлических футлярах, которые можно использовать как кормушки для птиц.
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Кроме того, с каждой бутылки, которая стоит 70 фунтов стерлингов, 20 пойдут на защиту и поддержку птиц. Всего планируют выпустить две тысячи бутылок, но продавать исключительно по предзаказу и не более одной - в одни руки.
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