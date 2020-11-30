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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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В Ирландии выпустили виски для птиц

В Ирландии выпустили виски для птиц

Киев  •  УНН

 • 13114 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Известный ирландский производитель виски "Redbreast" выпустил лимитированную серию выдержанного виски, который пригодится для помощи птицам-малиновкам. Об этом сообщили на сайте компании, передает УНН.

Производитель виски, который в переводе называется "малиновка", решил поддержать маленьких птичек. Бренд запустил лимитированную серию бутылок виски в металлических футлярах, которые можно использовать как кормушки для птиц.

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Кроме того, с каждой бутылки, которая стоит 70 фунтов стерлингов, 20 пойдут на защиту и поддержку птиц. Всего планируют выпустить две тысячи бутылок, но продавать исключительно по предзаказу и не более одной - в одни руки.

Напомним, УНН подготовил подборку самых ярких алкогольных Instagram-аккаунтов, которые содержат много полезных советов, интересных алкогольных новостей и простых рецептов оригинальных коктейлей.

Как писал УНН ранее, в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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