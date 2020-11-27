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ТОП-5 алкогольних Instagram-акаунтів, від яких неможливо відірватися

ТОП-5 алкогольних Instagram-акаунтів, від яких неможливо відірватися

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Якщо ви шукаєте натхнення, то Instagram - це найкраща соціальна платформа для цього. Тут кожен зможе знайти свою тему, що тішить око - починаючи від подорожей і закінчуючи їжею. УНН підготував добірку із ТОП-5 найбільш надихаючих алкогольних Instagram-сторінок блогерів, барменів і просто любителів випити. Попередження: обережно, від них неможливо відірватися!

"Солдати віскі" @scotch_trooper

Цей химерний аккаунт об'єднує два найбільших подарунки життя (на думку його автора і підписників) - віскі і "Зоряні війни". Несподівані композиції на фото, де фігурки штурмовиків із культового фільму дегустують черговий легендарний віскі - потішить будь-кого. Великі бренди віскі з цим теж згодні, тому Mashable, AV Club, The Scotsman, The Nerdist, Huffington Post і багато інших винокурень вже звернули увагу на цей блог і з задоволенням співпрацюють.

"Садові коктейлі" @gardencocktails

Що робити, якщо ви любите коктейлі і садівництво, але живете у мегаполісі - Нью-Йорку? Ви починаєте вирощувати трави і квіти на крихітному балконі і, звичайно ж, заводите блог! По крайней мере, це те, що зробила Стейсі Гріссом - і з чудовими результатами. На її сторінці ви знайдете кітчеві ботанічні напої із додаванням рослин, настоянки і чаїв, які ідеально підходять для будь-якого приводу.

"Домашній бармен" @apartment_bartender

Шикарні, елегантні і неймовірно красиві алкогольні напої зібрані на цій сторінці. Це аккаунт домашнього (що дуже актуально під час пандемії) бармена Еліота Кларка, який документує свої коктейльні мікси, приправлені міжнародними подорожами і цікавими алкогольними знахідками.

"Біблія бартендерів" @bartendersbible

Біблія бартендерів - це джерело натхнення. Міксологи із усього світу завантажують зображення із рецептами коктейлів, вставляючи хештег #bartendersbible, а команда, яка стоїть за сторінкою, збирає їх усіх в одному місці. Відмінне Instagram-місце, щоб відкривати для себе нові рецепти, а також вражаючі бари по всьому світу. До речі, можна і самостійно спробувати приєднається до кращих міксологів світу, запропонувавши свій коктейль.

"Перший. Такий, як ти" @prime_vodka

Цей Instagram-аккаунт із перших хвилин захоплює своїм особливим стилем і затишком. Тут можна знайти найоригінальніші, але прості у виконанні коктейлі на основі горілки. Автори регулярно наповнюють сторінку соковитими атмосферними фото і смачними алкогольними рецептами. Також тут легко можна познайомитися з усім розмаїттям горілок Prime і дізнатися багато алкогольних порад від справжніх профі.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") входить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю.

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