ТОП-5 алкогольных Instagram-аккаунтов, от которых невозможно оторваться

"Солдаты виски" @scotch_trooper

Этот причудливый аккаунт объединяет два крупнейших подарка жизни (по мнению его автора и подписчиков) - виски и "Звездные войны". Неожиданные композиции на фото, где фигурки штурмовиков из культового фильма дегустируют очередной легендарный виски - порадует любого. Большие бренды виски с этим тоже согласны, потому Mashable, AV Club, The Scotsman, The Nerdist, Huffington Post и много других винокурен уже обратили внимание на этот блог и с удовольствием сотрудничают.

"Садовые коктейли" @gardencocktails

Что делать, если вы любите коктейли и садоводство, но живете в мегаполисе - Нью-Йорке? Вы начинаете выращивать травы и цветы на крошечном балконе и, конечно же, заводите блог! По крайней мере, это то, что сделала Стейси Гриссом - и с отличными результатами. На ее странице вы найдете китчевые ботанические напитки с добавлением растений, настойки и чаев, которые идеально подходят для любого повода.

"Домашний бармен" @apartment_bartender

Шикарные, стильные и невероятно красивые алкогольные напитки собраны на этой странице. Это блокнот домашнего (что очень актуально во время пандемии) бармена Элиота Кларка, который документирует свои коктейльные миксы, приправленные международными путешествиями и интересными алкогольными находками.

"Библия бартендеров" @bartendersbible

Библия бартендеров - это источник вдохновения. Миксологи со всего мира загружают изображения с рецептами коктейлей, вставляя хэштег #bartendersbible, а команда, которая стоит за страницей, собирает их всех в одном месте. Отличное Instagram-место, чтобы открывать для себя новые рецепты, а также впечатляющие бары по всему миру. Кстати, можно и самостоятельно попробовать присоединится к лучшим миксологам мира, предложив свой коктейль.

"Первый. Такой, как ты" @prime_vodka

Этот Instagram-аккаунт с первых минут захватывает своим особым стилем и уютом. Здесь можно найти оригинальные, но простые в исполнении коктейли на основе водки. Авторы регулярно наполняют страницу сочными атмосферными фото и вкусными алкогольными рецептам. Также здесь легко можно познакомиться со всем разнообразием водок Prime и узнать много алкогольных советов от настоящих профи.

Напомним, ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") входит в рейтинг ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.