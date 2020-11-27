ТОП-5 алкогольных Instagram-аккаунтов, от которых невозможно оторваться

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 14823 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 29268 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 49567 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 73940 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105710 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110388 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123404 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155792 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202070 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 196294 просмотра

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ТОП-5 алкогольных Instagram-аккаунтов, от которых невозможно оторваться

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Если вы ищете вдохновение, то Instagram - это лучшая социальная платформа для этого. Здесь каждый сможет найти свою тему, которая радует глаз - начиная от путешествий и заканчивая едой. УНН подготовил подборку из ТОП-5 самых вдохновляющих алкогольных Instagram-страниц блоггеров, барменов и просто любителей выпить. Предупреждение: осторожно, от них невозможно оторваться!

"Солдаты виски" @scotch_trooper

Этот причудливый аккаунт объединяет два крупнейших подарка жизни (по мнению его автора и подписчиков) - виски и "Звездные войны". Неожиданные композиции на фото, где фигурки штурмовиков из культового фильма дегустируют очередной легендарный виски - порадует любого. Большие бренды виски с этим тоже согласны, потому Mashable, AV Club, The Scotsman, The Nerdist, Huffington Post и много других винокурен уже обратили внимание на этот блог и с удовольствием сотрудничают.

"Садовые коктейли" @gardencocktails

Что делать, если вы любите коктейли и садоводство, но живете в мегаполисе - Нью-Йорке? Вы начинаете выращивать травы и цветы на крошечном балконе и, конечно же, заводите блог! По крайней мере, это то, что сделала Стейси Гриссом - и с отличными результатами. На ее странице вы найдете китчевые ботанические напитки с добавлением растений, настойки и чаев, которые идеально подходят для любого повода.

"Домашний бармен" @apartment_bartender

Шикарные, стильные и невероятно красивые алкогольные напитки собраны на этой странице. Это блокнот домашнего (что очень актуально во время пандемии) бармена Элиота Кларка, который документирует свои коктейльные миксы, приправленные международными путешествиями и интересными алкогольными находками.

"Библия бартендеров" @bartendersbible

Библия бартендеров - это источник вдохновения. Миксологи со всего мира загружают изображения с рецептами коктейлей, вставляя хэштег #bartendersbible, а команда, которая стоит за страницей, собирает их всех в одном месте. Отличное Instagram-место, чтобы открывать для себя новые рецепты, а также впечатляющие бары по всему миру. Кстати, можно и самостоятельно попробовать присоединится к лучшим миксологам мира, предложив свой коктейль.

"Первый. Такой, как ты" @prime_vodka

Этот Instagram-аккаунт с первых минут захватывает своим особым стилем и уютом. Здесь можно найти оригинальные, но простые в исполнении коктейли на основе водки. Авторы регулярно наполняют страницу сочными атмосферными фото и вкусными алкогольными рецептам. Также здесь легко можно познакомиться со всем разнообразием водок Prime и узнать много алкогольных советов от настоящих профи.

Напомним, ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") входит в рейтинг ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.

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