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В Ірані знову пояснили відмову від зустрічі Роухані і Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що зустріч президента країни Хасана Роухані з американським президентом Дональдом Трампом не має сенсу після того, як США вийшли з ядерної угоди. Про це міністр розповів в інтерв'ю телеканалу CNN, інформує УНН.

В Ірані знову пояснили відмову від зустрічі Роухані і Трампа

За словами Заріфа, своїм виходом з СВПД Сполучені Штати перекреслили “величезний прогрес”, який раніше був досягнутий.

“Угода була для нас лакмусовим папірцем — можемо ми довіряти США чи ні”, — зазначив міністр.

На думку міністра, в умовах, що склалися Трамп повинен довести, що “є надійним партнером”. “Якщо ми зараз витратимо час, і він підпише іншу домовленість ... Як довго вона протримається? До завершення перебування при владі його адміністрації?” — вказав Заріф.

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Говорячи про готовність влади Ірану піти на домовленості з Вашингтоном щодо Спільного всеосяжного плану дій, Заріф констатував: “Можливо, що це було однією з помилок”. “Ми вважали, ніби США засвоїли, що коли справа стосується Ірану, санкції створюють економічні труднощі, але не призводять до задуманних результатів у сфері політики, — додав він. — І я думав, що американці засвоїли цей урок. Я помилявся”.

“Я вважаю, що в США є хвороба — і це пристрасть до санкцій. Навіть у період перебування при владі адміністрації президента Барака Обами США більшою мірою робили акцент на збереженні тих санкцій, які вона не зняла, ніж на виконанні своїх зобов’язань щодо санкцій, які вона зняла”.

Нагадаємо, в травні поточного року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, обіцяючи не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції проти Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, при цьому США висунули Ірану фактично свідомо нездійсненні умови.

Дію першої частини американських санкцій було відновлено 7 серпня, обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану і купівлю-продаж золота та ряду металів. Решта санкції наберуть чинності 5 листопада, вони торкнуться енергетичної галузі Ірану, а також угоди, які стосуються нафти, і транзакції зі центробанком країни.

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