В Ірані знову пояснили відмову від зустрічі Роухані і Трампа

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що зустріч президента країни Хасана Роухані з американським президентом Дональдом Трампом не має сенсу після того, як США вийшли з ядерної угоди. Про це міністр розповів в інтерв'ю телеканалу CNN, інформує УНН.