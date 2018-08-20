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В Иране снова объяснили отказ от встречи Роухани и Трампа

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что встреча президента страны Хасана Роухани с американским президентом Дональдом Трампом не имеет смысла после того, как США вышли из ядерной сделки. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу CNN, передает УНН.

В Иране снова объяснили отказ от встречи Роухани и Трампа

По словам Зарифа, своим выходом из СВПД Соединенные Штаты перечеркнули “огромный прогресс”, который ранее был достигнут.

“Соглашение было для нас лакмусовой бумажкой — можем ли мы доверять США или нет”, — отметил министр.

По мнению министра, в сложившихся условиях Трамп должен доказать, что “является надежным партнером”. “Если мы сейчас потратим время, и он подпишет другую договоренность... Как долго она продержится? До завершения пребывания у власти его администрации?” — указал Зариф.

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Говоря о готовности властей Ирана пойти на договоренности с Вашингтоном относительно Совместного всеобъемлющего плана действий, Зариф констатировал: “Возможно, что это было одной из ошибок”. “Мы полагали, будто США усвоили, что, по крайней мере, когда дело касается Ирана, санкции создают экономические трудности, но не приводят к задуманным результатам в сфере политики, — добавил он. — И я думал, что американцы усвоили этот урок. Я ошибался”.

“Я полагаю, что в США есть болезнь — и это пристрастие к санкциям. Даже в период пребывания у власти администрации президента Барака Обамы США в большей степени делали акцент на сохранении тех санкций, которые она не сняла, чем на выполнении своих обязательств относительно санкций, которые она сняла”.

Напомним, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирана фактически заведомо невыполнимые условия.

Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Остальные санкции вступят в силу 5 ноября, они коснутся энергетической отрасли Ирана, а также соглашения, касающиеся нефти и транзакции с центробанком страны.

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