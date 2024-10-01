В Іраку обстріляли ракетами американську військову базу - Reuters
Київ • УНН
Дві ракети "Катюша" були випущені по військовій базі США біля аеропорту Багдада. Ракети перехоплені ППО, одна впала поблизу, пошкодивши техніку, обійшлося без жертв.
Щонайменше дві ракети "Катюша" були випущені по військовій базі, де розміщені сили США поблизу міжнародного аеропорту Багдада. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Два іракських військових чиновники рано вранці у вівторок, 1 жовтня, зазначили агентству, що ракети були перехоплені засобами протиповітряної оборони.
Джерела у силових структурах повідомили, що згідно з попереднім розслідуванням, були випущені три ракети. Одна впала біля будівель, де розміщені іракські контртерористичні сили, спричинивши пошкодження і загоряння деяких транспортних засобів, обійшлося без жертв.
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