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В Іраку обстріляли ракетами американську військову базу - Reuters

В Іраку обстріляли ракетами американську військову базу - Reuters

Київ • УНН

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Дві ракети "Катюша" були випущені по військовій базі США біля аеропорту Багдада. Ракети перехоплені ППО, одна впала поблизу, пошкодивши техніку, обійшлося без жертв.

Щонайменше дві ракети "Катюша" були випущені по військовій базі, де розміщені сили США поблизу міжнародного аеропорту Багдада. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Два іракських військових чиновники рано вранці у вівторок, 1 жовтня, зазначили агентству, що ракети були перехоплені засобами протиповітряної оборони.

Джерела у силових структурах повідомили, що згідно з попереднім розслідуванням, були випущені три ракети. Одна впала біля будівель, де розміщені іракські контртерористичні сили, спричинивши пошкодження і загоряння деяких транспортних засобів, обійшлося без жертв.

США відправлять літаки та кілька тисяч військових на Близький Схід 30.09.24, 21:30 • 24901 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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