В Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу - Reuters

По меньшей мере две ракеты «Катюша» были выпущены по военной базе, где размещены силы США вблизи международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Два иракских военных чиновника рано утром во вторник, 1 октября, отметили агентству, что ракеты были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

Источники в силовых структурах сообщили, что согласно предварительному расследованию, были выпущены три ракеты. Одна упала возле зданий, где размещены иракские контртеррористические силы, вызвав повреждения и возгорание некоторых транспортных средств, обошлось без жертв.

США отправят самолеты и несколько тысяч военных на Ближний Восток