В Інституті Шалімова розповіли, скільки потрібно часу для реабілітації після трансплантації нирки та печінки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Після трансплантації органу період реабілітації для реципієнтів нирки та печінки становить 3-6 місяців. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національний Інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова.
Цитата
“Після трансплантації органу період реабілітації для реципієнта залежить від того, який орган пересаджено та від перебігу раннього післяопераційного періоду. Для реципієнтів нирки та печінки період реабілітації становить 3-6 місяців”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше в Інституті Шалімова повідомили, що для визначення можливості проведення трансплантації органу від живого родинного донора необхідно пройти тест на імунологічну сумісність між потенційним донором/донорами та реципієнтом.
З початку року в Україні було пересаджено близько 36 нирок і 2 серця. В Україні в 2021 році планують зробити мінімум 250 операцій з трансплантації органів і тканин, що майже в 2 рази більше ніж минулого року.