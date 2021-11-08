В Институте Шалимова рассказали, сколько нужно времени для реабилитации после трансплантации почки и печени

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“После трансплантации органа период реабилитации для реципиента зависит от того, какой орган пересажено и от течения раннего послеоперационного периода. Для реципиентов почки и печени период реабилитации составляет 3-6 месяцев”, — говорится в сообщении.

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Ранее в Институте Шалимова сообщили, что для определения возможности проведении трансплантации органа от живого родственного донора необходимо пройти тест на иммунологическую совместимость между потенциальным донором/донорами и реципиентом.

С начала года в Украине было пересажено около 36 почек и 2 сердца. В Украине в 2021 году планируют сделать минимум 250 операций по трансплантации органов и тканей, что почти в 2 раза больше чем в прошлом году.