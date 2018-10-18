В Індонезії знову стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в провінції Аче на острові Суматра. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів. Постраждалих немає.
Про загрозу цунамі не оголошувалося.
28 вересня на Суматрі стався землетрус магнітудою 7,5. Число жертв стихії досягло 2091.
Найбільш руйнівний землетрус в Індонезії сталося 26 грудня 2004 року. Жертвами підземних поштовхів магнітудою 9,1 і викликаного ними цунамі стали 230 тисяч осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Азовському морі стався землетрус