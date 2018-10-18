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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 48702 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114086 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122105 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161420 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150468 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139373 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129811 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 176609 просмотра

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В Индонезии вновь произошло землетрясение

В Индонезии вновь произошло землетрясение

Киев  •  УНН

 • 10046 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Аче на острове Суматра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу. 

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Пострадавших нет.

Об угрозе цунами не объявлялось.

28 сентября на Суматре произошло землетрясение магнитудой 7,5. Число жертв стихии достигло 2091.

Наиболее разрушительное землетрясение в Индонезии произошло 26 декабря 2004 года. Жертвами подземных толчков магнитудой 9,1 и вызванного ими цунами стали 230 тысяч человек.

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