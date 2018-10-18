В Индонезии вновь произошло землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Пострадавших нет.

Об угрозе цунами не объявлялось.

28 сентября на Суматре произошло землетрясение магнитудой 7,5. Число жертв стихии достигло 2091.

Наиболее разрушительное землетрясение в Индонезии произошло 26 декабря 2004 года. Жертвами подземных толчков магнитудой 9,1 и вызванного ими цунами стали 230 тысяч человек.



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