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В Індії відкрили найвищу в світі статую

В Індії відкрили найвищу в світі статую

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відкрив у середу найвищу в світі статую — пам’ятник діячеві індійського національно-визвольного руху Валлаббхаї Пателю (1875-1950). Церемонія відкриття, яку транслювали всі індійські телеканали, відбулася в штаті Гуджарат на північному заході країни, інформує УНН.

Монумент отримав офіційну назву “Статуя Єдності”, його висота склала 182 метри, а загальна висота споруди із постаментом — 240 метрів. Ця статуя майже в чотири рази вища, ніж статуя Свободи у Нью-Йорку (її висота становить 46 метрів, а разом із постаментом — 93 метри). Головним автором проекту став відомий індійський скульптор Рам Ванджі Сутар.

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Проектування монумента зайняло 13 місяців, будівництво — 33 місяці. Всередині конструкції статуї встановлені два ліфта. На висоті близько 150 метрів обладнана оглядова галерея, здатна прийняти одночасно 200 туристів. Біля підніжжя монумента відкрився музей, присвячений політику.

На спорудження статуї і постаменту Патель в цілому пішло 210 тис. Кубометрів бетону, 18,5 тис. Тонн металоконструкцій, в тому числі 6,5 тис. Тонн арматурної сталі. Статуя здатна витримати ураганний вітер швидкістю до 180 км / год і землетрус магнітудою до 6,5.

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Сардар Патель був першим міністром внутрішніх справ Індії із моменту її незалежності від Великої Британії. Йому вдалося об’єднати штати в єдину державу. Партія Моді “Бхаратія джаната парті” (“Народна партія Індії”), яку часто характеризують як партію індуїстського націоналізму, використовує образ Пателя в своїй риториці. Індійський прем’єр Моді, як і Сардар Патель, уродженець штату Гуджарат. Очікується, що монумент, який знаходиться в 200 км від столиці штату Ахмедабада, буде залучати до 2,5 млн туристів у рік.

Як раніше інформував УНН, у китайському місті Біньчжоу через сильний вітер впала з постаменту шеститонна статуя засновника династії Цінь. 19-метрова фігура імператора Цінь Ши Хуан-ді, яку встановили в 2005 році, впала обличчям до землі, в результаті чого воно розплющилося.

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