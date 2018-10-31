В Индии открыли самую высокую в мире статую
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. ремьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в среду открыл самую высокую в мире статую - монумент деятелю индийского национально-освободительного движения Виллабхаи Пателю (1875-1950). Церемония открытия, которую транслировали индийские телеканалы, состоялась в штате Гуджарат на северо-западе страны, передает УНН.
Монумент официальное название Статуя Единства, его высота составила 182 метра, а общая высота сооружения с постаментом — 240 метров. Эта статуя почти в четыре раза выше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке (ее высота составляет 46 метров, а вместе с постаментом — 93 метра). Главным автором проекта стал известный индийский скульптор Рам Ванджи Сутар.
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Проектирование монумента заняло 13 месяцев, строительство — 33 месяца. Внутри конструкции статуи установлены два лифта. На высоте около 150 метров оборудована обзорная галерея, способная принять одновременно 200 туристов. У подножия монумента открылся музей, посвященный политику.
На сооружение статуи и постамента Пателю в целом пошло 210 тыс. кубометров бетона, 18,5 тыс. тонн металлоконструкций, в том числе 6,5 тыс. тонн арматурной стали. Статуя способна выдержать ураганный ветер скоростью до 180 км/ч и землетрясение магнитудой до 6,5.
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Сардар Патель был первым министром внутренних дел Индии с момента ее независимости от Великобритании. Ему удалось объединить штаты в единое государство. Партия Моди “Бхаратия джаната парти” (“Народная партия Индии”), которую часто характеризуют как партию индуистского национализма, использует образ Пателя в своей риторике. Индийский премьер Моди, как и Сардар Патель, уроженец штата Гуджарат. Ожидается, что монумент, который находится в 200 км от столицы штата Ахмедабада, будет привлекать до 2,5 млн туристов в год.
Как ранее информировал УНН, в китайском городе Биньчжоу за сильного ветра упала с постамента шеститонная статуя основателя династии Цинь. 19-метровая фигура императора Цинь Шихуанди, которую установили в 2005 году, упала лицом к земле, в результате чего оно раскрылся.