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В Єгипті відновили 30-тонну статую фараона Рамсеса Великого

В Єгипті відновили 30-тонну статую фараона Рамсеса Великого

Київ • УНН

 • 10077 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Статуя одного з наймогутніших правителів Стародавнього Єгипту - Рамсеса II Великого (роки царювання: 1279 - 1213 до н.е.), вага якої становить близько 30 т, відновлена в історико-археологічному регіоні Сан аль-Хагар, розташованому в єгипетській провінції Шаркія в східній частині дельти річки Ніл. Про це з посиланням на ТАСС повідомляє УНН.

Роботи з реставрації гігантського монумента проводилися під патронатом міністерства у справах старожитностей в рамках програми розвитку Сан аль-Хагар і перетворення цього району в музей просто неба.

Як розповів журналістам генеральний секретар Ради міністерства Мустафа Вазирі, "багатотонна статуя фараона була виявлена ще в кінці XIX століття".

"Тоді археологи зібрали в одне місце всі частини розбитої статуї і залишили їх на підлозі головного храму", - пояснив він.

До повного відновлення монумента у фахівців руки дійшли тільки через майже 150 років.

Статуя Рамзеса II виточена з рожевого граніту, її висота становить 6,5 м. Для її установки потрібно спорудити спеціальний фундамент, який зможе утримати монумент в рівновазі незалежно від зміни рівня ґрунтових вод. Для виконання цих робіт була залучена досвідчена бригада з Верхнього Єгипту, яка в квітні нинішнього року вже встановлювала 12-метрову статую того ж фараона в Луксорськом храмі.

Нагадаємо, у єгипетському місті Александрія археологи розкрили загадковий чорний саркофаг, який пролежав у землі майже 2,5 тисячі років.

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