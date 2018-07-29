В Єгипті відновили 30-тонну статую фараона Рамсеса Великого

Роботи з реставрації гігантського монумента проводилися під патронатом міністерства у справах старожитностей в рамках програми розвитку Сан аль-Хагар і перетворення цього району в музей просто неба.

Як розповів журналістам генеральний секретар Ради міністерства Мустафа Вазирі, "багатотонна статуя фараона була виявлена ще в кінці XIX століття".

"Тоді археологи зібрали в одне місце всі частини розбитої статуї і залишили їх на підлозі головного храму", - пояснив він.

До повного відновлення монумента у фахівців руки дійшли тільки через майже 150 років.

Статуя Рамзеса II виточена з рожевого граніту, її висота становить 6,5 м. Для її установки потрібно спорудити спеціальний фундамент, який зможе утримати монумент в рівновазі незалежно від зміни рівня ґрунтових вод. Для виконання цих робіт була залучена досвідчена бригада з Верхнього Єгипту, яка в квітні нинішнього року вже встановлювала 12-метрову статую того ж фараона в Луксорськом храмі.

Нагадаємо, у єгипетському місті Александрія археологи розкрили загадковий чорний саркофаг, який пролежав у землі майже 2,5 тисячі років.