В Єгипті відновили 30-тонну статую фараона Рамсеса Великого
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Статуя одного з наймогутніших правителів Стародавнього Єгипту - Рамсеса II Великого (роки царювання: 1279 - 1213 до н.е.), вага якої становить близько 30 т, відновлена в історико-археологічному регіоні Сан аль-Хагар, розташованому в єгипетській провінції Шаркія в східній частині дельти річки Ніл. Про це з посиланням на ТАСС повідомляє УНН.
Роботи з реставрації гігантського монумента проводилися під патронатом міністерства у справах старожитностей в рамках програми розвитку Сан аль-Хагар і перетворення цього району в музей просто неба.
Як розповів журналістам генеральний секретар Ради міністерства Мустафа Вазирі, "багатотонна статуя фараона була виявлена ще в кінці XIX століття".
"Тоді археологи зібрали в одне місце всі частини розбитої статуї і залишили їх на підлозі головного храму", - пояснив він.
До повного відновлення монумента у фахівців руки дійшли тільки через майже 150 років.
Статуя Рамзеса II виточена з рожевого граніту, її висота становить 6,5 м. Для її установки потрібно спорудити спеціальний фундамент, який зможе утримати монумент в рівновазі незалежно від зміни рівня ґрунтових вод. Для виконання цих робіт була залучена досвідчена бригада з Верхнього Єгипту, яка в квітні нинішнього року вже встановлювала 12-метрову статую того ж фараона в Луксорськом храмі.
Нагадаємо, у єгипетському місті Александрія археологи розкрили загадковий чорний саркофаг, який пролежав у землі майже 2,5 тисячі років.