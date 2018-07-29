В Египте восстановили 30-тонную статую фараона Рамсеса Великого
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Статуя одного из самых могущественных правителей Древнего Египта - Рамсеса II Великого (годы царствования: 1279 - 1213 до н.э.), вес которой составляет около 30 т, восстановлена в историко-археологическом регионе Сан аль-Хагар, расположенном в египетской провинции Шаркия в восточной части дельты реки Нил. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает УНН.
Работы по реставрации гигантского монумента проводились под патронатом министерства по делам древностей в рамках программы Сан аль-Хагар и преобразования этого района в музей под открытым небом.
Как рассказал журналистам генеральный секретарь Совета министерства Мустафа Вазири, "многотонная статуя фараона была обнаружена еще в конце XIX века".
"Тогда археологи собрали в одно место все части разбитой статуи и оставили их на полу главного храма", - пояснил он.
До полного восстановления монумента у специалистов руки дошли только спустя почти 150 лет.
Статуя Рамзеса II точеная из розового гранита, ее высота составляет 6,5 м. Для ее установки нужно соорудить специальный фундамент, который сможет удержать монумент в равновесии независимо от изменения уровня грунтовых вод. Для выполнения этих работ была привлечена опытная бригада из Верхнего Египта, которая в апреле нынешнего года уже устанавливала 12-метровую статую того же фараона в Луксорском храме.
Напомним, в египетском городе Александрия археологи раскрыли загадочный черный саркофаг, который пролежал в земле почти 2,5 тысячи лет.