В Індії набирає обертів смертельна хвороба

Деталі

Стан, що загрожує життю, відомий як мукормікоз або “чорний гриб”, є відносно рідкісним, але лікарі підозрюють, що раптовий приріст інфекції може ще більше ускладнити боротьбу Індії з пандемією. ЗМІ пишуть, що понад 250 осіб вже померли від цієї хвороби.

У суботу федеральний міністр Садананда Гоуда заявив, що на сьогоднішній день в Індії було зареєстровано майже 9 000 випадків, що призвело до дефіциту амфотерицину В, препарату, що використовується для лікування захворювання.

Мукормікоз має високий рівень смертності і вже був присутній в Індії до пандемії. Це не заразно, але частота його появи в останній місяць шокувала лікарів.

Доповнення

З початку пандемії Індія повідомила про понад 26 мільйонів підтверджених випадків коронавірусу. Мукормікоз спричинений впливом мукорної цвілі, яка зазвичай зустрічається у ґрунті, повітрі та навіть у носі та слизі людини. Він поширюється дихальними шляхами і розмиває структури обличчя. Іноді лікарям доводиться хірургічно видаляти око, щоб зупинити потрапляння інфекції в мозок.

Нагадаємо

В індійській столиці Делі продовжили карантин до 31 травня на фоні зниження кількості інфікованих коронавірусом.