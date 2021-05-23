В індійській столиці Делі продовжили карантин до 31 травня на фоні зниження кількості інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Уряд індійського Делі продовжив ізоляцію на території національної столиці ще на тиждень. Про це інформує УНН з посиланням на Tribune India.
Деталі
Головний міністр Арвінд Кеджрівал повідомив, що його уряд почне поступово послаблювати обмеження з 31 травня, якщо кількість випадків COVID-19 продовжить знижуватися.
“Я проконсультувався з багатьма людьми, і на загальну думку, блокування слід продовжити ще на один тиждень. Тому уряд Делі вирішив, що блокування буде продовжено до 5 годин ранку 31 травня”, — сказав він.
Це відбувається навіть тоді, коли в столиці Індії відзначається значне зниження числа інфекцій COVID-19 після того, як минулого місяця руйнівна друга хвиля захлеснула місто і завдала шкоди його системі охорони здоров’я, викликавши гнів державної влади у зв’язку з боротьбою з пандемією.
У суботу в Делі було зареєстровано 2 260 випадків зараження і 182 випадки смерті, а показник позитивних результатів знизився до 3,58%.
Кеджрівал сказав, що його уряд веде переговори з виробниками вакцин про постачання в столицю країни.
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Доповнення
Режим суворої ізоляції діє в Делі з 19 квітня. З тих пір його дію вже кілька разів подовжували.
Всі співробітники приватних компаній можуть працювати тільки з дому, лише державні установи та постачальники послуг першої необхідності продовжують роботу в звичайному режимі. Відкриті тільки продовольчі магазини і аптеки, при цьому дозволена доставка продуктів і товарів першої необхідності.
Зазначимо, що в неділю Індія повідомила про 240 842 нових випадків зараження коронавірусом, а кількість смертей збільшилася на 3 741 випадок.