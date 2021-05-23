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В индийской столице Дели продлили карантин до 31 мая на фоне снижения количества инфицированных коронавирусом

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Правительство индийского Дели продолжило изоляцию на территории национальной столицы еще на неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tribune India.

В индийской столице Дели продлили карантин до 31 мая на фоне снижения количества инфицированных коронавирусом

Детали

Главный министр Арвинд Кеджривал сообщил, что его правительство начнет постепенно ослаблять ограничения с 31 мая, если количество случаев COVID-19 продолжит снижаться.

“Я проконсультировался со многими людьми, и по общему мнению, блокирование следует продлить еще на одну неделю. Поэтому правительство Дели решило, что блокирование будет продлено до 5:00 утра 31 мая”, — сказал он.

Это происходит даже тогда, когда в столице Индии отмечается значительное снижение числа инфекций Covid-19 после того, как в прошлом месяце разрушительная вторая волна захлестнула город и нанесла ущерб его системе здравоохранения, вызвав гнев государственной власти в связи с борьбой с пандемией .

В субботу в Дели было зарегистрировано 2 260 случаев заражения и 182 случая смерти, а показатель положительных результатов снизился до 3,58%.

Кеджривал сказал, что его правительство ведет переговоры с производителями вакцин о поставках в столицу страны.

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Дополнение

Режим строгой изоляции действует в Дели с 19 апреля. С тех пор его действие уже несколько раз продлевали.

Все сотрудники частных компаний могут работать только из дома, только государственные учреждения и поставщики услуг первой необходимости продолжают работу в обычном режиме. Открыты только продовольственные магазины и аптеки, при этом разрешена доставка продуктов и товаров первой необходимости.

Отметим, что в воскресенье Индия сообщила о 240 842 новых случаев заражения коронавирусом, а количество смертей увеличилось на 3 741 случай.

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