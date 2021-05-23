В индийской столице Дели продлили карантин до 31 мая на фоне снижения количества инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Правительство индийского Дели продолжило изоляцию на территории национальной столицы еще на неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tribune India.
Детали
Главный министр Арвинд Кеджривал сообщил, что его правительство начнет постепенно ослаблять ограничения с 31 мая, если количество случаев COVID-19 продолжит снижаться.
“Я проконсультировался со многими людьми, и по общему мнению, блокирование следует продлить еще на одну неделю. Поэтому правительство Дели решило, что блокирование будет продлено до 5:00 утра 31 мая”, — сказал он.
Это происходит даже тогда, когда в столице Индии отмечается значительное снижение числа инфекций Covid-19 после того, как в прошлом месяце разрушительная вторая волна захлестнула город и нанесла ущерб его системе здравоохранения, вызвав гнев государственной власти в связи с борьбой с пандемией .
В субботу в Дели было зарегистрировано 2 260 случаев заражения и 182 случая смерти, а показатель положительных результатов снизился до 3,58%.
Кеджривал сказал, что его правительство ведет переговоры с производителями вакцин о поставках в столицу страны.
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Дополнение
Режим строгой изоляции действует в Дели с 19 апреля. С тех пор его действие уже несколько раз продлевали.
Все сотрудники частных компаний могут работать только из дома, только государственные учреждения и поставщики услуг первой необходимости продолжают работу в обычном режиме. Открыты только продовольственные магазины и аптеки, при этом разрешена доставка продуктов и товаров первой необходимости.
Отметим, что в воскресенье Индия сообщила о 240 842 новых случаев заражения коронавирусом, а количество смертей увеличилось на 3 741 случай.