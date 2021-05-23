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В Індії за добу зареєстрували більше 240 тисяч випадків коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Індія в неділю повідомила про 240 842 нових випадків зараження коронавірусу за останні 24 години, а кількість смертей збільшилася на 3 741 випадок. Про це інформує УНН з посиланням на останні дані Міністерства охорони здоров’я країни.

В Індії за добу зареєстрували більше 240 тисяч випадків коронавірусу

Деталі

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я, загальна кількість інфікованих в країні склало 26,5 мільйона осіб, а загальна кількість загиблих в країні склала 299 266 осіб.

Одужали після коронавірусу на цей момент в країні більш 23,4 млн осіб.

Індія лідирує в світі по кількості нових смертей, одна з трьох смертей, що реєструється в світі кожен день, приходиться саме на Індію.

Нагадаємо, вчора 22 травня, в Індії зареєстрували 257 299 випадків зараження коронавірусом.

Доповнення

Станом на 23 травня 2021 року у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 3 457 851 людей (+13052 за добу), більше 167 млн заразилися, близько 16 млн інфіковані в даний час, близько 148 млн визнані здоровими. Середня летальність: 2,1%.

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