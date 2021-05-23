В Индии за сутки зарегистрировали более 240 тысяч случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Индия в воскресенье сообщила о 240 842 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, а количество смертей увеличилось на 3 741 случай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на последние данные Министерства здравоохранения страны.
Детали
Согласно данным министерства здравоохранения, общее количество инфицированных в стране составило 26,5 миллиона человек, а общее число погибших в стране составило 299 266 человек.
Выздоровели после коронавируса на данный момент в стране более 23,4 млн человек.
Индия лидирует в мире по количеству новых смертей, одна из трех смертей, что регистрируется в мире каждый день, приходится именно на Индию.
Напомним, вчера 22 мая, в Индии зарегистрировали 257 299 случаев заражения коронавирусом.
Дополнение
По состоянию на 23 мая 2021 года в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 3 457 851 человек (+13052 за сутки), более 167 млн заразившихся, около 16 млн инфицированные в настоящее время, около 148 млн признаны здоровыми. Средняя летальность: 2,1%.