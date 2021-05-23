В Индии набирает обороты смертельная болезнь
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Врачи в Индии борются со смертельной грибковой инфекцией, которая поражает пациентов с COVID-19 или тех, кто вылечился от этой болезни. Умерло уже 250 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой Associated Press.
Детали
Состояние, угрожающее жизни, известный как мукормикоз или “черный гриб”, является относительно редким, но врачи подозревают, что внезапный прирост инфекции может еще больше осложнить борьбу Индии с пандемией. СМИ пишут, что более 250 человек уже умерли от этой болезни.
В субботу федеральный министр Садананда Гоуда заявил, что на сегодняшний день в Индии было зарегистрировано почти 9000 случаев, что привело к дефициту амфотерицина В, препарата, используемого для лечения заболевания.
Мукормикоз имеет высокий уровень смертности и уже присутствовал в Индии к пандемии. Это не заразно, но частота его появления в последний месяц шокировала врачей.
Дополнение
С начала пандемии Индия сообщила о более 26000000 подтвержденных случаев коронавируса. Мукормикоз вызванный влиянием мукорнои плесени, которая обычно встречается в почве, воздухе и даже в носу и слизи человека. Он распространяется дыхательными путями и размывает структуры лица. Иногда врачам приходится хирургически удалять глаз, чтобы остановить попадание инфекции в мозг.
Напомним
В индийской столице Дели продолжили карантин до 31 мая на фоне снижения количества инфицированных коронавируса.