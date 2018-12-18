В ГА ООН задокументували злочин Кремля, що увійде до претензії України - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Генеральній асамблеї ООН, яка ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму та акваторії Чорного та Азовського морів, задокументовано черговий міжнародний злочин Кремля, що стане частиною консолідованої претензії України до російської держави. Про це заявив Президент Петро Порошенко за підсумками голосування в ГА ООН, передає УНН.
"Сьогодні зроблено ще один важливий крок на шляху до деокупації Криму. Резолюція засвідчила однозначну оцінку світової спільноти щодо триваючої протиправної поведінки Кремля. Цивілізований світ вкрай занепокоєний небезпекою, яку несе Росія як на суші, так і на морі. Завдяки солідарній підтримці союзників та партнерів з найвищої світової трибуни задокументовано черговий міжнародний злочин Кремля, що стане частиною консолідованої претензії України до російської держави", - заявив Порошенко.
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Зі слів Президента, агресивно мілітаризуючи регіон, Кремль продовжує дестабілізувати світову стабільність і порядок. "Спершу, окупацією українського Криму, він розтоптав принцип непорушності кордонів. А тепер хоче перетворити Чорноморсько-Азовський регіон на сіру зону свого виключного контролю. Нині під прицілом Кремля – не лише свобода судноплавства, а й режим нерозповсюдження ядерної зброї", - додав Глава держави.
"Недавній відкритий акт агресії проти України в районі Керченської протоки вкотре підтвердив справжні наміри Росії і нагадав про те, що кремлівський похід проти європейської безпеки набирає обертів", - зауважив Порошенко.
Він назвав це справжнім викликом для всієї євроатлантичної безпеки.
"Світова спільнота єдина у своїй позиції – Кремль має негайно та безумовно звільнити українських моряків та повернути Україні військові кораблі. Нинішня резолюція також підкреслює необхідність подальшої консолідації міжнародних зусиль для відновлення суверенітету і територіальної цілісності, включно з Кримом, як єдиного шляху з відновлення безпеки та стабільності в Європі", - резюмував Президент.
Нагадаємо, ГА ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Чорного і Азовського морів. У МЗС України заявили, що нова резолюція буде використана в контексті зусиль України з деокупації території нашої держави, а також відновлення стабільності в регіоні Чорного та Азовського морів.