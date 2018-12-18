Стало відомо, хто в ООН проголосував проти "кримської" резолюції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Проти резолюції ГА ООН "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів" проголосували 19 держав. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані постійного представництва України при ООН.
"Держави, які голосували проти "кримської" резолюції: 1. Вірменія; 2. Білорусь; 3. Болівія; 4. Бурунді; 5. Камбоджа; 6. Куба; 7. КНДР; 8. Іран; 9. Лаос; 10. М’янма; 11. Нікарагуа; 12. Росія; 13. Сербія; 14. Південний Судан; 15. Судан; 16. Сирія; 17. Узбекистан; 18. Венесуела; 19. Зімбабве", - повідомили у постпредстві.
Як повідомляв УНН, 66 держав підтримали резолюцію ГА ООН "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів", утрималися - 72.
У МЗС України заявили, що нова резолюція буде використана в контексті зусиль України з деокупації території нашої держави, а також відновлення стабільності в регіоні Чорного та Азовського морів.