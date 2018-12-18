Україна подякувала США за підтримку "кримської" резолюції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Посольство України в Вашингтоні висловило вдячність Сполученим Штатам та країнам Карибського й Тихоокеанського регіонів за підтримку під час Генеральної Асамблеї ООН резолюції щодо мілітаризації Криму, Чорного та Азовського морів. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення посольства, яке було опубліковано на офіційній сторінці у Facebook.
“Цінуємо допомогу Сполучених Штатів у розробці проекту цього документа. Переконані, що підтримка США із забезпечення одного з ключових національних інтересів України є чітким прикладом надійного стратегічного партнерства”, — коментують прийняття резолюції у диппредставництві.
Крім того, українське посольство у Вашингтоні подякувало за голоси на підтримку під час голосування з боку інших країн.
“Вдячні також за голоси на підтримку від країн із зони відповідальності Посольства України в США у регіоні Карибського моря, а також країнам із Тихоокеанського регіону, до яких зверталось Посольство за підтримкою: Антигуа і Барбуді, Республіці Маршалові Острови, Федеративним Штатам Мікронезії, Тувалу, Самоа та Вануату, які не тільки підтримали резолюцію під час голосування, але і надали можливе сприяння під час її просування”, — йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, Генеральна Асамблея ООН сьогодні ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях, до розробки якого долучилися понад 40 країн.
Додається, що за резолюцію проголосувало 66 членів Генасамблеї, проти 19.