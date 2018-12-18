Україна подякувала США за підтримку "кримської" резолюції

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Посольство України в Вашингтоні висловило вдячність Сполученим Штатам та країнам Карибського й Тихоокеанського регіонів за підтримку під час Генеральної Асамблеї ООН резолюції щодо мілітаризації Криму, Чорного та Азовського морів. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення посольства, яке було опубліковано на офіційній сторінці у Facebook.