Генасамблея ООН засудила ситуацію з правами людини в КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з прав людини в Північній Кореї. Про це у вівторок повідомляє телеканал KBS, передає УНН.
За даними телеканалу, документ було прийнято одноголосно. Декількома днями раніше проект резолюції був схвалений третім комітетом ООН, який відповідає за питання прав людини.
У документі говориться, що країни-учасниці ООН засуджують “систематичні”, “поширені” і “грубі” порушення прав людини в Північній Кореї. Зокрема, додається, що в КНДР “протягом довгого часу продовжуються систематичні і серйозні порушення прав людини”. Резолюція засуджує цей факт, вимагає негайного припинення подібної практики, в тому числі закриття тюремних таборів, звільнення політичних ув’язнених і покарання всіх осіб, відповідальних за ці злочини.
Також Генасамблея висловила стурбованість з приводу повідомлень, що поступають про “катування та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання”.
В ООН закликали північнокорейську владу “поважати всі права людини” і “негайно припинити” порушення.
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П’ятий рік поспіль в документі головними відповідальними за порушення прав людини в КНДР названі представники вищого керівництва країни, в тому числі її лідер Кім Чен Ин.
Офіційний представник КНДР при ООН Кім Сон піддав резолюцію різкій критиці. За його словами, описані в ній порушення є “брехнею, сфабрикованою за допомогою декількох зрадників-перебіжчиків”. Дипломат також вказав на неприйнятність того, що питання про права людини піднімає серед інших країн Японія, яка “зробила чимало військових злочинів під час Другої світової війни”.
Як повідомляв УНН, Генеральна Асамблея ООН сьогодні ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях, до розробки якого долучилися понад 40 країн.
Додається, що за резолюцію проголосувало 66 членів Генасамблеї, проти 19.